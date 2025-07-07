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Российские шахматистки преодолели первый круг Кубка мира – 2025 в Батуми без потерь

Российские шахматистки преодолели первый круг Кубка мира – 2025 в Батуми без потерь
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Три российские шахматистки вышли во второй круг проходящего в Батуми Кубка мира – 2025 среди женщин.

Валентина Гунина после ничьей чёрными в первой партии с новозеландкой Изабель Нин во второй партии не оставила сопернице шансов. Россиянка загнала соперницу в жёсткий цейтнот и провела матовую атаку.

Чемпионка мира среди молодёжи Анна Шухман уверенно выиграла обе партии у филиппинки Руэлле Канино, а Дарья Чарочкина, победив белыми француженку Полин Гишар, спокойно свела к ничьей вторую партию.

Со второго круга борьбу начнут ещё три россиянки: действующая обладательница Кубка мира Александра Горячкина, а также Екатерина Лагно и Полина Шувалова.

Отметим, что все представительницы России на Кубке мира – 2025 выступают под флагом ФИДЕ.

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