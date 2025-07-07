Тим Мерлир победил на третьем этапе «Тур де Франс» — 2025

Немецкий велогонщик Тим Мерлир выиграл третий этап главной многодневки «Тур де Франс» — 2025. Мерлир преодолел дистанцию в 175,5 км за 4 часа 16 минут 16 секунд.

Вторым к финишу пришёл итальянский велогонщик Джонатан Милан, третье место на этапе занял ещё один немец — Фил Баухауc. Россиянин Александр Власов закончил этап на 92-м месте.

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2025. Общий зачёт (после третьего этапа):

1. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin — Deceuninck) — 12:55.37.

2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates — XRG) — отставание 0,04.

3. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) +0,06.

4. Кевин Воклен (Франция, Arkéa — B&B Hotels) +0,10.

5. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike).

6. Энрик Мас (Испания, Movistar Team).

7. Джозеф Блэкмор (Великобритания, Israel — Premier Tech) +0,41

8. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility).

9. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla)…

10. Эммануэль Бухманн (Германия, Cofidis) +0,49…

115. Александр Власов (Россия, Red Bull — BORA — hansgrohe) +9,05.