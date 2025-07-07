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Стал известен характер травм, полученных бельгийцем Филипсеном на 3-м этапе «Тур де Франс»

Стал известен характер травм, полученных бельгийцем Филипсеном на 3-м этапе «Тур де Франс»
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Стали известны предварительные результаты обследования повреждений, которые получил бельгийский велогонщик Яспер Филипсен по ходу третьего этапа престижной веломногодневки «Тур де Франс» – 2025. Филипсен, представляющий команду Alpecin-Deceuninck, был вынужден завершить соревнования после столкновения с гонщиком команды Cofidis Брианом Кокаром.

«Предварительный диагноз для Яспера Филипсена после падения на 3-м этапе «Тур де Франс»: перелом ключицы справа со смещением, который, без сомнения, потребует хирургического вмешательства. По меньшей мере одно сломанное ребро, возможно — два. Он будет как можно скорее доставлен в больницу города Херенталс, где ему проведут операцию. Мы желаем Ясперу всего наилучшего и скорейшего восстановления», – приводит слова пресс-службы команды Alpecin-Deceuninck Eurosport Spain.

Ранее Филипсен выиграл первый этап «Тур де Франс» — 2025, за счёт чего лидировал в очковой классификации, то есть был действующим обладателем зелёной майки спринтера.

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