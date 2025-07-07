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Велосипедиста Кокара оштрафовали из-за столкновения с Филипсеном на «Тур де Франс» — 2025

Велосипедиста Кокара оштрафовали из-за столкновения с Филипсеном на «Тур де Франс» — 2025
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Международный союз велосипедистов (UCI) принял решения оштрафовать французского велогонщика Бриана Кокара после инцидента, произошедшего на третьем этапе «Тур де Франс» — 2025. На одном из участков этапа Кокар допустил столкновение с бельгийским велогонщиком Яспером Филипсеном, из-за которого последний был вынужден завершить своё участие в веломногодневке.

В официальном бюллетене, распространённом организаторами, сообщается о трёх санкциях в отношении французского гонщика: штраф в размере 500 швейцарских франков, штраф в 13 очков в зачёте спринтеров (зелёная майка) и жёлтая карточка. Помимо Кокара, штраф получил Эдвард Теунс (Lidl-Trek), который тоже принимал участие в инциденте.

Ранее стало известно, что в результат столкновения с Кокаром и последовавшим падением, Яспер Филипсен получил переломы ключицы и как минимум одного ребра.

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