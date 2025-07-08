«Мы закладываем традицию регулярного общения». Дегтярёв — о встрече с руководством FIG

Министр спорта Российской Федерации и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв высказался о переговорах с президентом Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ и генеральным секретарём федерации Николя Буомпане, назвав это началом постоянного сотрудничества.

Фото: телеграм-канал Михаила Дегтярёва

«Нашей сегодняшней встречей мы закладываем традицию регулярного общения по актуальным вопросам международного спорта и олимпийской повестки. На встрече [я] ещё раз подчеркнул, что общероссийские спортивные федерации работают слаженно на благо интересов атлетов и развития спорта без дискриминации и ограничений, за идеалы справедливости, равенства и честной борьбы. Международная спортивная практика особенно важна как для взрослых состоявшихся спортсменов, так и для юных атлетов, это неоценимый опыт и возможность побороться с сильнейшими в своём виде спорта», — сообщил в своём телеграм-канале Дегтярёв.

Фото: телеграм-канал Михаила Дегтярёва

Министр спорта России на встрече также заявил, что страна готова к проведению международных соревнований по любой из гимнастических дисциплин, так как в стране есть вся необходимая современная инфраструктура, а Минспорта и ОКР готовы оказать нужную поддержку.

Встреча прошла 8 июля в Лозанне (Швейцария), где и базируется офис президента FIG. В эти дни Михаил Дегтярёв проводит серию международных переговоров в Швейцарии.