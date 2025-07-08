Чемпионат мира по водным видам спорта 2025: где проходит, когда начало, где смотреть
В пятницу, 11 июля, в Сингапуре стартует чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. В рамках турнира пройдут соревнования по шести видам спорта.
- Водное поло — с 11 по 25 июля.
- Плавание на открытой воде — с 15 по 20 июля.
- Синхронное плавание — с 18 по 25 июля.
- Хайдайвинг — с 24 по 27 июля.
- Прыжки в воду — с 26 июля по 3 августа.
- Плавание — с 27 июля по 3 августа.
В России трансляции чемпионата мира по водным видам спорта будут осуществлять телеканалы холдинга «Матч ТВ».
Сборная России примет участие в ЧМ-2025 в нейтральном статусе. Российские спортсмены выступят в плавании, прыжках в воду и синхронном плавании.
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