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Чемпионат мира по водным видам спорта 2025: где будет проходить, когда начало, где смотреть трансляции

Чемпионат мира по водным видам спорта 2025: где проходит, когда начало, где смотреть
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В пятницу, 11 июля, в Сингапуре стартует чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. В рамках турнира пройдут соревнования по шести видам спорта.

  • Водное поло — с 11 по 25 июля.
  • Плавание на открытой воде — с 15 по 20 июля.
  • Синхронное плавание — с 18 по 25 июля.
  • Хайдайвинг — с 24 по 27 июля.
  • Прыжки в воду — с 26 июля по 3 августа.
  • Плавание — с 27 июля по 3 августа.

В России трансляции чемпионата мира по водным видам спорта будут осуществлять телеканалы холдинга «Матч ТВ».

Сборная России примет участие в ЧМ-2025 в нейтральном статусе. Российские спортсмены выступят в плавании, прыжках в воду и синхронном плавании.

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