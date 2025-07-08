Чемпионат мира по водным видам спорта 2025: где проходит, когда начало, где смотреть

В пятницу, 11 июля, в Сингапуре стартует чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. В рамках турнира пройдут соревнования по шести видам спорта.

Водное поло — с 11 по 25 июля.

Плавание на открытой воде — с 15 по 20 июля.

Синхронное плавание — с 18 по 25 июля.

Хайдайвинг — с 24 по 27 июля.

Прыжки в воду — с 26 июля по 3 августа.

Плавание — с 27 июля по 3 августа.

В России трансляции чемпионата мира по водным видам спорта будут осуществлять телеканалы холдинга «Матч ТВ».

Сборная России примет участие в ЧМ-2025 в нейтральном статусе. Российские спортсмены выступят в плавании, прыжках в воду и синхронном плавании.