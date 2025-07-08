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В Москве произошло массовое столкновение велосипедистов

В Москве произошло массовое столкновение велосипедистов
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На Пречистенской набережной в Москве во время соревнований «Две реки» столкнулись несколько десятков велосипедистов. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Известно, что завал случился по вине одной из участниц, которая вышла на старт профессиональной гонки на обычном велосипеде. По данным ресурса, она медленно ехала, создав препятствия для остальных спортсменов. Никто из участников заезда не получил серьёзных повреждений.

Накануне бельгийский велогонщик Яспер Филипсен, представляющий команду Alpecin-Deceuninck, досрочно завершил выступление на престижной многодневке «Тур де Франс» — 2025 из-за многочисленных травм. Врачи констатировали у спортсмена перелом ключицы и одного или двух рёбер.

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