Расписание этапов «Тур де Франс» — 2025: где смотреть трансляцию веломногодневки

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Сегодня, 8 июля, состоится четвёртый этап веломногодневки «Тур де Франс» — 2025. Он стартует в главном городе региона Пикардия — Амьене. Финиш этапа примет Руан. Протяжённость дистанции составит 174,2 км. Трансляция четвёртого этапа «Тур де Франс» — 2025 начнётся в 14:05 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием остальных этапов легендарной веломногодневки.

9 июля. Индивидуальная гонка, Кан, 33 км.

10 июля. Байе — Вир-Норманди, 201 км.

11 июля. Сан-Мало — Мюр-де-Бретань, 194 км.

12 июля. Сан-Маен-ле-Гран — Лаваль, 174 км.

13 июля. Шинон — Шатору, 170 км.

14 июля. Эннезат — Пюи-де-Санси, 163 км.

16 июля. Тулуза, 154 км.

17 июля. Ош — Отакам, 181 км.

18 июля. Индивидуальная гонка, Луданвьель — Пейрагюд, 11 км.

19 июля. По — Сюпербаньер, 183 км.

20 июля. Мюре — Каркасон, 169 км.

22 июля. Монпелье — Мон-Ванту, 172 км.

23 июля. Боллен — Валанс, 161 км.

24 июля. Виф — Коль-де-ла-Лоз, 171 км.

25 июля. Альбервиль — Да-Плань, 130 км.

26 июля. Нантюа — Понтарлье, 185 км.

27 июля. Мант-ла-Виль — Париж, 120 км.

После третьего этапа лидером общего зачёта является Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin — Deceuninck) — 12:55.37. Россиянин Александр Власов занимает 115-е место.

Отношения России и МОК: