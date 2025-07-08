Дмитрий Губерниев высказался о допуске Софьи Великой и Яны Егорян на чемпионат мира

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о допуске олимпийских чемпионок по фехтованию Софьи Великой и Яны Егорян на чемпионат мира — 2025. Главный старт сезона пройдёт в Тбилиси с 22 по 30 июля. Вместе с ними в соревнованиях по сабле выступят Ольга Никитина и Александра Михайлова.

«Процесс идёт. Мы видим, что летом идёт необратимый процесс. Будем привыкать к тому, что летом спортсмены будут получать новые допуски. Но важна зима. Пока зимой этот конь в снегу не валялся. Поэтому там нет никаких подвижек», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В состав российской сборной, которая выступит на турнире в нейтральном статусе, также вошли рапиристки Марта Мартьянова, Полина Козаева, Анна Соловьёва, Виталина Анащенкова. В соревнованиях шпажисток выступят Яна Бекмурзова, Милен Бавуге Хабимана, Кристина Ясинская и Айзанат Муртазаева.

В мужской части команды в шпаге выйдут на площадку Егор Ломага, Павел Бузинов, Дмитрий Гусев и Артём Саркисян. Александр Керик, Антон и Кирилл Бородачёвы и Владислав Мыльников выступят в соревнованиях рапиристов, а Анатолий Костенко, Дмитрий Даниленко, Павел Граудынь и Камиль Ибрагимов — в сабле.