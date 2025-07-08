Яна Егорян и Софья Великая выступят на ЧМ-2025 в Грузии

Титулованные российские саблистки Софья Великая и Яна Егорян примут участие в ЧМ-2025 по фехтованию. Об этом сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на пресс‑службу Международной федерации фехтования. Вместе с ними в соревнованиях по сабле выступят Ольга Никитина и Александра Михайлова.

В состав российской сборной, которая выступит на турнире в нейтральном статусе, также вошли рапиристки Марта Мартьянова, Полина Козаева, Анна Соловьёва, Виталина Анащенкова. В соревнованиях шпажисток выступят Яна Бекмурзова, Милен Бавуге Хабимана, Кристина Ясинская и Айзанат Муртазаева.

В мужской части команды в шпаге выйдут на площадку Егор Ломага, Павел Бузинов, Дмитрий Гусев и Артём Саркисян. Александр Керик, Антон и Кирилл Бородачёвы и Владислав Мыльников выступят в соревнованиях рапиристов, а Анатолий Костенко, Дмитрий Даниленко, Павел Граудынь и Камиль Ибрагимов — в сабле.

ЧМ пройдёт с 22 по 30 июля.