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«Чему радоваться? Опять ограничения». Фетисов — о допуске Егорян и Великой на ЧМ

«Чему радоваться? Опять ограничения». Фетисов — о допуске Егорян и Великой на ЧМ
Вячеслав Фетисов
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о допуске российских саблисток Яны Егорян и Софьи Великой на ЧМ-2025 по фехтованию в Грузию.

«Две наши девушки участвуют в чемпионате мира по фехтованию без флага и гимна — чему здесь радоваться? Сам факт участия мне не добавляет никакого оптимизма. Опять ограничения и, по большому счёту, издевательство. С каждым годом всё более изощрённо. Пора это заканчивать. Скоро запретят улыбаться и заставят ходить с опущенной головой», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Российские спортсмены выступят на турнире без национального флага и гимна.

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