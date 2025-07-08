«Чему радоваться? Опять ограничения». Фетисов — о допуске Егорян и Великой на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о допуске российских саблисток Яны Егорян и Софьи Великой на ЧМ-2025 по фехтованию в Грузию.

«Две наши девушки участвуют в чемпионате мира по фехтованию без флага и гимна — чему здесь радоваться? Сам факт участия мне не добавляет никакого оптимизма. Опять ограничения и, по большому счёту, издевательство. С каждым годом всё более изощрённо. Пора это заканчивать. Скоро запретят улыбаться и заставят ходить с опущенной головой», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Российские спортсмены выступят на турнире без национального флага и гимна.