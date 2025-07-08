Светлана Журова: зная Софью Великую — она может и до Олимпиады себя сохранить

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на новость о допуске олимпийской чемпионки по фехтованию Софьи Великой на чемпионат мира — 2025.

«Софья Великая — большая молодец, удивляет меня. Несмотря на то что она олимпийская чемпионка, у неё есть амбиции выигрывать индивидуальные награды, кстати, и на Олимпиаде в том числе. Уж не знаю, сможет ли сохранить себя до Олимпийских игр, но, зная её, всё может быть. Она совершенно потрясающая спортсменка.

Примеры такие есть, если позволяет здоровье, других отвлечений нет. Хотя Соня очень открытый человек, многим помогает, занимается общественными проектами, не только спортом. На всё хватает времени, а ещё и дети. Большая молодец, хочу пожелать удачи на чемпионате мира. Но и вопрос назидания молодёжи — учитесь! Просто так никого не берут», — сказал Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.