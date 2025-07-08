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Губерниев — о поездке Дегтярёва в Швейцарию: не для того, чтобы купаться в Женевском озере

Губерниев — о поездке Дегтярёва в Швейцарию: не для того, чтобы купаться в Женевском озере
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Российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о поездке министра спорта РФ Михаила Дегтярёва в Швейцарию.

— Сейчас в Лозанне находится Дегтярёв и ведёт важнейшие переговоры. Я на связи с министром. Могут возникнуть новые обстоятельства по допуску. Пожелаем Михаилу Владимировичу всяческих удач.

— Что обсуждается в этих переговорах? И насколько оптимистичные для нас прогнозы?
— Если человек находится в Лозанне! Он же там не для того, чтобы искупаться в Женевском озере. Дегтярёв поехал туда с другими целями и задачами. У министра очень много разных переговоров — ждите новостей», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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