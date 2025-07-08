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Тадей Погачар выиграл 4-й этап «Тур де Франс» — 2025. Это его 100-я победа в карьере

Тадей Погачар выиграл 4-й этап «Тур де Франс» — 2025. Это его 100-я победа в карьере
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Титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар, представляющий команду UAE Team Emirates XRG, стал победителем четвёртого этапа престижной многодневки «Тур де Франс» — 2025.

Этап протяжённостью в 174,2 км (Амьен — Руан) трёхкратный чемпион «Тур де Франс» (2020, 2021, 2024) Погачар преодолел за 3 часа 50 минут и 29 секунд. Вторым финишировал обладатель жёлтой майки лидера, нидерландец Матье ван дер Пул (Alpecin — Deceuninck, то же время), датчанин Йонас Вингегор (Team Visma|Lease A Bike, то же время) замкнул тройку лучших.

Стоит отметить, что для 26-летнего Погачара эта победа стала 100-й в карьере на профессиональном уровне.

Российский велогонщик Red Bull — Bora Hansgrohe Александр Власов на четвёртом этапе «Тур де Франс» — 2025 стал 54-м, его отставание составило более трёх минут.

Отметим, что по итогам четвёртого этапа ван дер Пул сохранил лидерство в генеральной классификации многодневки, однако отставание от него Погачара стало нулевым. Третьим идёт Вингегор (+0,08).

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