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Ушла из жизни мать гроссмейстера Яна Непомнящего

Ушла из жизни мать гроссмейстера Яна Непомнящего
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Официальный телеграм-канал Федерации шахмат России сообщил о смерти матери чемпиона мира в блице 34-летнего российского гроссмейстера Яна НепомнящегоЛилии Борисовны Непомнящей.

«8 июля ушла из жизни мама гроссмейстера Яна Непомнящего — Лилия Борисовна. Она была замечательным преподавателем математики, её ученики поступали в лучшие вузы России. Федерация шахмат России выражает искренние соболезнования Яну Александровичу и всем родным и близким покойной. Светлая память!» — гласит текст поста пресс-службы Федерации шахмат России.

По итогам июня 2025 года дважды участник матчей за звание чемпиона мира Ян Непомнящий занимает 14-ю строчку рейтинга ФИДЕ.

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