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Ян Непомнящий опубликовал детское фото в память о матери

Ян Непомнящий опубликовал детское фото в память о матери
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34-летний российский гроссмейстер, чемпион мира в блице Ян Непомнящий опубликовал в своём телеграм-канале детское фото, на котором запечатлён вместе с мамой — Лилией Борисовной Непомнящей.

Ранее официальный телеграм-канал Федерации шахмат России сообщил об уходе Лилии Борисовны из жизни.

Гроссмейстер Ян Непомнящий родился в июле 1990 года в Брянске в семье учителей, начал учиться играть в шахматы в пять лет, в семь лет выполнил первый разряд и стал чемпионом Брянской области. В 2024 году Непомнящий разделил с норвежцем Магнусом Карлсеном звание чемпиона мира в блице, ранее в ходе своей карьеры дважды участвовал в матчах за звание чемпиона мира по классическим шахматам, два раза выигрывал командный чемпионат мира в составе сборной России, становился чемпионом Европы и дважды чемпионом России.

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