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Фехтовальщице отменили отстранение за допинг, оправдав заражение поцелуями с бойфрендом

Фехтовальщице отменили отстранение за допинг, оправдав заражение поцелуями с бойфрендом
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Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил четырёхлетнюю дисквалификацию серебряного призёры Олимпиады-2020 французской фехтовальщицы Исаоры Тибюс за допинг. Об этом сообщает The Independent.

Расследование постановило, что положительный тест на запрещённое вещество стал следствием поцелуев с её тогдашним молодым человеком, американским фехтовальщиком Рейсом Имбоденом.

Тибюс сдала положительный тест на вещество остарин (используется для наращивания мышц) во время соревнований в январе 2024 года. CAS пришёл к выводу об отсутствии умышленного правонарушения, посчитав научно обоснованным тот факт, что многократные поцелуи в течение нескольких дней с Имбоденом, который в то время принимал остарин, привели к случайному заражению.

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