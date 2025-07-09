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Российские велосипедисты не выступят на чемпионате Европы в ВМХ-Racing в Латвии

Российские велосипедисты не выступят на чемпионате Европы в ВМХ-Racing в Латвии
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Российские спортсмены не примут участия в чемпионате и первенствах Европы по велоспорту в дисциплине ВМХ-Racing, которые состоятся в Латвии. Об сообщает ТАСС.

В чемпионате Европы примут участие 49 спортсменов (36 мужчин и 13 женщин) из 10 стран: Латвии, Нидерландов, Франции, Великобритании, Чехии, Швейцарии, Бельгии, Италии, Германии и Словакии. Причина неучастия сборной России в соревнованиях не сообщается.

Чемпионат и первенства Европы по ВМХ-Racing пройдут в Валмиере с 10 по 13 июля. В Латвии также будут разыграны медали европейского первенства для спортсменов молодёжного (до 23 лет), юниорского и более младших возрастов.

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