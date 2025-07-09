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Российские гребцы не выступят на юниорском ЧМ в Польше из-за отказа подписать декларацию

Российские гребцы не выступят на юниорском ЧМ в Польше из-за отказа подписать декларацию
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Российские гребцы не выступят на молодёжном чемпионате мира в Польше. Причиной стал отказ подписывать предложенные хозяевами соревнований декларации, содержание которых частично касалось политических вопросов.

Чемпионат мира по гребному спорту среди спортсменов не старше 23 лет состоится с 23 по 27 июля в Познани.

«К сожалению, ситуация с молодёжным первенством мира никак не изменилась по сравнению с майской, когда в Польше проходило первенство Европы. Поэтому мы не едем и на этот турнир. Условием для участия было подписание всё тех же деклараций, таково было требование Польской ассоциации гребли», — приводит слова президента Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексея Свирина ТАСС.

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