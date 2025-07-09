Мужчина напал на зрителей с ножом на финише четвёртого этапа «Тур де Франс»

Мужчина с ножом совершил нападение на зрителей и сотрудников полиции рядом с финишем четвёртого этапа веломногодневки «Тур де Франс» в Руане, сообщает Le Parisien.

По данным источников в полиции, инцидент произошёл во вторник примерно за два часа до финиша лидеров.

21-летний мужчина, который сбежал из больницы несколько недель ранее, угрожал ножом людям, которые ждали победителя на финише этапа. Позднее мужчина ударил одного из сотрудников правоохранительных органов ножом в грудь, от ранения правоохранителя спас бронежилет. Затем сотрудник полиции выстрелил нападавшему в ногу, ему оказали первую помощь и задержали.

Победителем четвёртого этапа «Тур де Франс» стал словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates, он одержал сотую победу в профессиональной карьере.