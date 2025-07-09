Призёры ЧМ по футзалу Чишкала и Робиньо перешли в нижегородское «Торпедо»

Иван Чишкала и Робиньо продолжат карьеру в нижегородском «Торпедо», сообщила пресс-служба футзального клуба.

«Мы рады приветствовать легенд российского футзала в Нижнем Новгороде! Футзалисты присоединятся к команде в скором времени и станут неотъемлемой частью нашего клуба в сезоне-2025/2026. Иван будет выступать под 21-м номером, а Робиньо взял 7-й номер», — говорится в сообщении.

Иван Чишкала — воспитанник «Норильского Никеля». В 2020 году стал первым российским игроком в чемпионате Португалии, подписав контракт с «Бенфикой». Вместе с лиссабонским клубом стал обладателем Кубка Португалии в 2023 году и чемпионом страны в сезоне-2024/2025.

В 2024 году Робиньо вернулся в Бразилию в «Крону/Жоинвили». В первом же сезону Робиньо принес клубу из Жоинвили Кубок Бразилии по футзалу и победу в Суперкубке страны.

На уровне сборных команд Чишкала — победитель студенческого чемпионата мира в 2014 году. Чишкала и Робиньо, выступая вместе за сборную России, брали серебряные медали чемпионата мира — 2016, бронзу в 2018-м и серебро чемпионата Европы в 2022-м. На счету Робиньо также серебряные медали чемпионатов Европы в 2014 и 2016 годах.