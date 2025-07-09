Чемпионка России по BMX-фристайлу рассказала о планах по получению нейтрального статуса

Многократная чемпионка России по BMX-фристайлу Екатерина Круглова сообщила, что находится в процессе получения нейтрального статуса для выступления на международных соревнованиях.

– Дверь в международные соревнования потихоньку приоткрывается. Планируете получать нейтральный статус?

– Я в процессе. Для меня в этом году изначально главным стартом был чемпионат России, а чемпионат мира и Европы в любом случае будут только осенью. Поэтому я решила сначала разобраться с главным домашним стартом, а потом уже думать, что к чему.

– В чём были изначальные сложности с оформлением нейтрального статуса? Насколько я понимаю, ребята из велошоссе вообще не прекращали выступать на международной арене, хотя это одна и та же федерация…

– Мне трудно сказать насчёт других дисциплин, но нам сначала запрещали, потом разрешали… Столько непонятного! Сначала та сторона думала, допускать нас или нет, потом у нас думали, как правильно сделать… Сразу сказали, что на чемпионаты мира и Европы не поедем. Со стартами уровнем ниже – говорили, что есть вопросы, есть шанс, что допустят. В результате сейчас более-менее всё устаканилось: нужно получать нейтральный статус и можно спокойно выступать на всех крупных соревнованиях, — сказала Круглова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.