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Участница Олимпийских игр в Токио от России ушла из спорта и открыла тату-салон

Участница Олимпийских игр в Токио от России ушла из спорта и открыла тату-салон
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Многократная чемпионка России по BMX-фристайлу Екатерина Круглова рассказала, что участница Олимпиады-2020 в Токио (Япония) Елизавета Посадских завершила карьеру и открыла тату-салон.

– В целом вы довольны уровнем конкуренции? Всего девять человек заявились на чемпионат страны…
– К сожалению, да, девушек у нас катается немного, и с каждым годом есть ощущение, что всё больше девочек отсеивается. Не видят смысла, не видят мотивации. Негативный тренд.

– На Олимпиаде в Токио была яркая девушка Елизавета Посадских. Не в курсе, что с ней сейчас?
– Она начала жить обычной жизнью, можно сказать. Забросила спорт, кажется, открыла свой тату-салон.

– Что вас в таком случае столько лет удерживает в BMX?
– Не знаю, тянет… Сама часто задаюсь этим вопросом, — сказала Круглова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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