Участница Олимпийских игр в Токио от России ушла из спорта и открыла тату-салон

Многократная чемпионка России по BMX-фристайлу Екатерина Круглова рассказала, что участница Олимпиады-2020 в Токио (Япония) Елизавета Посадских завершила карьеру и открыла тату-салон.

– В целом вы довольны уровнем конкуренции? Всего девять человек заявились на чемпионат страны…

– К сожалению, да, девушек у нас катается немного, и с каждым годом есть ощущение, что всё больше девочек отсеивается. Не видят смысла, не видят мотивации. Негативный тренд.

– На Олимпиаде в Токио была яркая девушка Елизавета Посадских. Не в курсе, что с ней сейчас?

– Она начала жить обычной жизнью, можно сказать. Забросила спорт, кажется, открыла свой тату-салон.

– Что вас в таком случае столько лет удерживает в BMX?

– Не знаю, тянет… Сама часто задаюсь этим вопросом, — сказала Круглова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.