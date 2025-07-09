Чемпионка России выразила недовольство судейской системой в BMX-фристайле

Многократная чемпионка России по BMX-фристайлу Екатерина Круглова раскритиковала судейскую систему в своём виде спорта.

– Нас часто с фигурным катанием сравнивают. В этом и правда что-то есть, у нас ведь своего рода фигурное катание на велосипедах, к тому же на фоне часто играет музыка. Едем и выполняем трюки, прыжки, их оценивают судьи.

И, как в фигурном катании, изменили судейскую систему, также пора её менять и в BMX. Об этом ходят разговоры, есть варианты, как её можно модернизировать, у меня тоже есть на этот счёт мысли и идеи.

– То есть текущая система несовершенна?

– Это субъективный вид спорта, бич всех таких дисциплин, поэтому практически на каждом старте есть вопросы к судейству. Не всегда справедливые, но есть. В том числе и у меня они бывают.

– Вы для себя всегда понимаете логику судейских решений?

– Честно? Нет. Не раз у меня были вопросы.

– Есть процедура апелляции? Она работает?

– Я подавала несколько раз, ничего не менялось, мне даже ничего не говорили. Поэтому я даже не знаю, её вообще рассматривали как-то или нет. Вопросы к судейству и его объективности в нашем виде спорта остаются.

Больше всего напрягает то, что сегодня один взгляд на оценку, завтра – второй, послезавтра – третий… Нет какой-то системности, понимания, как тренироваться, к чему готовиться. Каждый раз сидишь и думаешь, как мне проехать попытку, чтобы всё было хорошо, — сказала Круглова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.