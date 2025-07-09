Стал известен состав сборной России по синхронному плаванию на ЧМ в Сингапуре
Определился состав сборной России по синхронному плаванию для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Соревнования пройдут с 11 июля по 3 августа. Состав выглядит следующим образом:
- Анна Андрианова;
- Анастасия Бахтырева;
- Татьяна Гайдай;
- Дарья Гелошвили;
- Майя Гурбанбердиева;
- Майя Дорошко;
- Екатерина Коссова;
- Елизавета Минаева;
- Александр Мальцев;
- Олеся Платонова;
- Елизавета Смирнова;
- Эвелина Симонова;
- Агния Тулупова;
- Александра Шмидт (резерв).
Российские спортсмены выступят на чемпионате мира в Сингапуре в нейтральном статусе. Также на турнире спортсмены будут соревноваться в плавании, плавании на открытой воде, прыжках в воду, водном поло и хайдайвинге.
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