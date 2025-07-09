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Стал известен состав сборной России по синхронному плаванию на ЧМ в Сингапуре

Стал известен состав сборной России по синхронному плаванию на ЧМ в Сингапуре
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Определился состав сборной России по синхронному плаванию для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Соревнования пройдут с 11 июля по 3 августа. Состав выглядит следующим образом:

  • Анна Андрианова;
  • Анастасия Бахтырева;
  • Татьяна Гайдай;
  • Дарья Гелошвили;
  • Майя Гурбанбердиева;
  • Майя Дорошко;
  • Екатерина Коссова;
  • Елизавета Минаева;
  • Александр Мальцев;
  • Олеся Платонова;
  • Елизавета Смирнова;
  • Эвелина Симонова;
  • Агния Тулупова;
  • Александра Шмидт (резерв).

Российские спортсмены выступят на чемпионате мира в Сингапуре в нейтральном статусе. Также на турнире спортсмены будут соревноваться в плавании, плавании на открытой воде, прыжках в воду, водном поло и хайдайвинге.

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