Стал известен состав сборной России по синхронному плаванию на ЧМ в Сингапуре

Определился состав сборной России по синхронному плаванию для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Соревнования пройдут с 11 июля по 3 августа. Состав выглядит следующим образом:

Анна Андрианова;

Анастасия Бахтырева;

Татьяна Гайдай;

Дарья Гелошвили;

Майя Гурбанбердиева;

Майя Дорошко;

Екатерина Коссова;

Елизавета Минаева;

Александр Мальцев;

Олеся Платонова;

Елизавета Смирнова;

Эвелина Симонова;

Агния Тулупова;

Александра Шмидт (резерв).

Российские спортсмены выступят на чемпионате мира в Сингапуре в нейтральном статусе. Также на турнире спортсмены будут соревноваться в плавании, плавании на открытой воде, прыжках в воду, водном поло и хайдайвинге.