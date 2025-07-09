BMX-райдер Круглова: на Олимпиаде в Париже точно был бы достойный результат

Многократная чемпионка России по BMX-фристайлу Екатерина Круглова считает, что в случае допуска на Олимпиаду-2024 в Париже (Франция) она могла бы показать там достойный результат.

«Поблажки в плане допуска перед Олимпиадой появились очень поздно, и не сказать, что нам это помогло. У нас отбор идёт по рейтингу за последние два года. Набралось четыре-пять мероприятий, которые повлияли на отбор, но на которые мы не могли попасть. Банально не успевали физически, никак не могли на них попасть. Даже просто поехать, чтобы отобраться, не могли.

Можно ли было бороться за подиум? Вполне себе, настрой был самый боевой. Вернее, возможно, не на подиум, там никто не знает, как бы всё сложилось, конечно. Но достойный результат точно бы был, я бы не поехала туристом», — сказала Круглова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.