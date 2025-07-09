Ингебригтсен пропустит этап Бриллиантовой лиги в Лондоне, где хотел открыть летний сезон

Двукратный олимпийский чемпион в беге норвежец Якоб Ингебригтсен пропустит этап Бриллиантовой лиги в Лондоне, на котором планировал открыть летний сезон.

24-летний спортсмен продолжает восстанавливаться от травмы ахилла. О проблемах Ингебригтсена с ахиллом стало известно 19 мая. Этап Бриллиантовой лиги в Лондоне стартует 19 июля.

– Якобу всё ещё нужно немного времени, чтобы залечить травму, с которой он боролся в последнее время. Он хотел бы выступить в Лондоне, но не хочет ничем рисковать. Поэтому ему придётся пропустить лондонский этап, — приводит слова представителя Ингебригтсена Эспена Сколанда ABC Nyheter со ссылкой на NTB.

В последний раз Якоб Ингебригтсен участвовал в соревнованиях 21 марта на ЧМ в помещении в Нанкине (Китай). Тогда он стал чемпионом мира в помещении в беге на 1500 метров.