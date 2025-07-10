Начало прямой трансляции шестого этапа «Тур де Франс» на платформе Okko и «Чемпионата»

10 июля в 13:25 по московскому времени на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция шестого этапа легендарной веломногодневки «Тур де Франс». Он стартует в Байе. Финиш этапа примет Вир-Норманди. Протяжённость дистанции составит 201,5 км.

Прямая трансляция гонки Смотреть

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступен первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате Stories и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.