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Начало прямой трансляции шестого этапа «Тур де Франс» на платформе Okko и «Чемпионата»

Начало прямой трансляции шестого этапа «Тур де Франс» на платформе Okko и «Чемпионата»
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10 июля в 13:25 по московскому времени на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция шестого этапа легендарной веломногодневки «Тур де Франс». Он стартует в Байе. Финиш этапа примет Вир-Норманди. Протяжённость дистанции составит 201,5 км.

Прямая трансляция гонки
Прямая трансляция гонки
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Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступен первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате Stories и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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