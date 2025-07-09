Александра Горячкина стартовала на Кубке мира по шахматам с сенсационного поражения

Действующая обладательница Кубка мира по шахматам россиянка Александра Горячкина проиграла в первой партии второго круга представительнице Казахстана Меруерт Камалиденовой. Горячкина играла чёрными фигурами и признала своё поражение на 59-м ходу. Ответная партия состоится завтра, 10 июля.

В других партиях с участием российских шахматисток Екатерина Лагно сыграла вничью с гречанкой Анастасией Аврамиду, чемпионка мира среди молодёжи Анна Шухман победила чемпионку США Элис Ли, Валентина Гунина нанесла поражение иранской шахматистке Анахите Захедифар. Полина Шувалова одолела представительницу Азербайджана Гульнару Маммадову, а Дарья Чарочкина уступила грузинке Нане Дзагнидзе.