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Александра Горячкина стартовала на Кубке мира по шахматам с сенсационного поражения

Александра Горячкина стартовала на Кубке мира по шахматам с сенсационного поражения
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Действующая обладательница Кубка мира по шахматам россиянка Александра Горячкина проиграла в первой партии второго круга представительнице Казахстана Меруерт Камалиденовой. Горячкина играла чёрными фигурами и признала своё поражение на 59-м ходу. Ответная партия состоится завтра, 10 июля.

В других партиях с участием российских шахматисток Екатерина Лагно сыграла вничью с гречанкой Анастасией Аврамиду, чемпионка мира среди молодёжи Анна Шухман победила чемпионку США Элис Ли, Валентина Гунина нанесла поражение иранской шахматистке Анахите Захедифар. Полина Шувалова одолела представительницу Азербайджана Гульнару Маммадову, а Дарья Чарочкина уступила грузинке Нане Дзагнидзе.

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