«Самая важная майка — жёлтая». Погачар — о лидерстве в классификации «Тур де Франс»

Титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар (UAE Team Emirates XRG) прокомментировал свой выход в лидеры генеральной классификации «Тур де Франс» — 2025 после пятого этапа веломногодневки.

«Я очень доволен тем, как прошла гонка сегодня. У нас была серьёзная конкуренция. Отстать всего на 16 секунд от лучшего раздельщика в мире — олимпийского и мирового чемпиона — это здорово. Я отыграл время у большинства соперников по генеральной классификации, уступил на этапе только Ремко Эвенепулу. Рад, что этот день позади, и теперь можно сосредоточиться на оставшейся части «Тур де Франс» и продолжать в том же духе.

Жаль немного, что завтра я не надену зелёную майку — никогда раньше её не носил. Но в любом случае самая важная майка — жёлтая. И главное — надеть её в Париже.

Этот «Тур де Франс» будет очень сложным. Мы проехали уже пять этапов, и они были довольно быстрыми. В этом году маршрут невероятно напряжённый. Нужно быть начеку постоянно, потому что каждый этап — нервный. Я очень рад, что у меня жёлтая майка, но мы также понимаем, что до Парижа гонка может показаться очень долгой. Сейчас наша основная цель — сохранить преимущество над соперниками по генеральной классификации, а не обязательно саму майку. Мы будем сохранять спокойствие, прежде всего — контроль и веру в себя. Кто знает, что может случиться завтра, например. Может быть, это будет день для отрыва и кто-то сумеет ускользнуть и забрать жёлтую майку. Мы ещё обсудим с командой, какие планы строить», – приводит слова Погачара пресс-служба «Тур де Франс».