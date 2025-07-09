Эвенепул — о победе на пятом этапе «Тур де Франс» — 2025: всё сработало как надо

Двукратный олимпийский чемпион бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул прокомментировал свою победу на пятом этапе престижной многодневки «Тур де Франс» – 2025.

«Я знал, что у меня есть хороший шанс на победу, но многое зависело от ног. Не чувствовал, что могу ехать быстрее, так что план сработал. Держал стабильный темп, работал чуть сильнее на подъёмах, чем на спусках. И я отыгрывал позиции на каждом промежуточном отсечке. Темп был идеальным, всё сработало как надо — я очень доволен.

Теперь оба гонщика из нашей команды, которые приехали за победами на этапах, это сделали — Тим Мерлир и я. Теперь можно немного выдохнуть и сосредоточиться на подиуме в Париже. Конечно, остаются сожаления о той ошибке на первом этапе. Но прошлое уже не изменить, и на самом деле это дало мне ещё больше мотивации! С каждым днём становится всё лучше — надеюсь, так и продолжится.

Я сделал всё, что было нужно, чтобы отыграть максимум времени и подняться в генеральной классификации. Ситуация очень похожа на прошлогоднюю, и меня это устраивает. Это большой шаг к подиуму, но впереди ещё длинный путь. Все знают, что нас ждёт на следующей неделе и после. Однажды я приеду, чтобы выиграть «Тур де Франс», однако, возможно, пока ещё рано», – приводит слова Эвенепула пресс-служба «Тур де Франс».