«Кристалл» стал обладателем Суперкубка России по пляжному футболу

Петербургский пляжный футбольный клуб «Кристалл» одержал победу над «Саратовом» в матче за Суперкубок России. Встреча завершилась со счётом 5:4.

В составе «Кристалла» по дублю оформили Егор Ремизов (27-я, 32-я минуты) и Родриго (29-я, 35-я), один мяч забил Остап Фёдоров (31-я). У «Саратова» хет-трик в активе Никиты Сафронова (19-я, 27-я, 29-я) и один гол у Михаила Семёнова (девятая).

«Кристалл» стал трёхкратным победителем Суперкубка России. Команда является девятикратным и действующим чемпионом России, восьмикратным обладателем Кубка страны, четырёхкратным победителем Кубка европейских чемпионов. «Саратов» — победитель Кубка России — 2024 и двукратный бронзовый призёр чемпионата страны.