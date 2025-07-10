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Россиян и китайцев проверяли на допинг в два раза чаще остальных перед ЧМ по водным видам

Россиян и китайцев проверяли на допинг в два раза чаще остальных перед ЧМ по водным видам
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Подразделение по обеспечению честности в водных видах спорта (AQIU) опубликовало статистику допинг-тестирования всех спортсменов, участвующих в чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Чаще всего на допинг проверяли спортсменов из Китая и России. Среднее количество допинг-тестов на одного пловца из Китая составило 8,8, а из России — 8,2. За ними следуют спортсмены из США с показателем 4,3. Далее идут Австралия (4,0) и Франция (3,6).

Также в отчёте говорится, что российские спортсмены прошли тестирование не менее четырёх раз за последние 12 месяцев, включая по крайней мере один тест, проведённый под эгидой World Aquatics.

Всего с 1 января 2025 года в отношении спортсменов, участвующих в чемпионате мира, было проведено 4018 допинг-тестов, что составляет в среднем по два теста на одного спортсмена.

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