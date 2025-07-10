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Дмитрий Губерниев поздравил министра спорта РФ Михаила Дегтярёва с днём рождения

Дмитрий Губерниев поздравил министра спорта РФ Михаила Дегтярёва с днём рождения
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Российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поздравил министра спорта РФ Михаила Дегтярёва с днём рождения. Сегодня, 10 июля, спортивному деятелю исполняется 44 года.

«Нашего крепкого министра спорта и главу ОКР Михаила Дегтярёва поздравляю с днём рождения! Я как советник работой министра доволен! Человек на своём месте! Пожелаем Михаилу Дегтярёву здоровья и удачи! Он молодец! А наши спортсмены всех победят!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 11 мая 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин предложил кандидатуру Михаила Дегтярёва на должность министра спорта Российской Федерации. 14 мая Госдума утвердила его на должность министра, и в тот же день был подписан соответствующий указ президента.

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