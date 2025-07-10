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Гимнастка из России может попасть на ЧМ под флагом другой страны, но нужны спонсоры

Гимнастка из России может попасть на ЧМ под флагом другой страны, но нужны спонсоры
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Гимнастка Александра Максимова из Владимирской области, выступающая на международных соревнованиях за Сирию, сможет представить эту страну и на чемпионате мира в Индонезии. Однако для этого Максимовой надо найти спонсоров для поездки. Сейчас этим вопросом занимается команда спортсменки.

«Уверен, что одно из двух мест предназначается Александре. Она готова выступить на чемпионате мира, но есть одно серьёзное препятствие. После смены власти в Сирии местные спортивные федерации пока испытывают большие проблемы с финансированием. Поэтому для поездки Максимовой на турнир в далёкую Индонезию нужны спонсоры. Будем искать», — приводит слова одного из тренеров сборной Владимирской области ТАСС.

3 июля Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала список стран, чьи спортсмены планируют выступать на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдёт с 19 по 25 октября в Джакарте. Сирия отправила в FIG заявку на трёх гимнастов (одного мужчину и двух женщин). Списки с фамилиями страны должны прислать до 22 сентября.

У Максимовой — двойное гражданство России и Сирии. 18-летняя спортсменка продолжает тренироваться во Владимире и сохранять за собой право представлять регион на внутрироссийских стартах. В копилке гимнастки пять наград с Панарабских игр — 2023 в Алжире (две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали) и бронза с Кубка сильнейших спортсменов — 2025.

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