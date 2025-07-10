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ЧМ по водным видам спорта — 2025: расписание на 11 июля

ЧМ по водным видам спорта — 2025: расписание на 11 июля
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С 11 июля по 3 августа в Сингапуре пройдёт чемпионат мира по водным видам спорта. Российские спортсмены будут выступать на турнире в нейтральном статусе, а также смогут принять участие и в плавательных эстафетах, и в групповых соревнованиях по синхронному плаванию.

ЧМ откроется восемью матчами женского группового турнира по водному поло. «Чемпионат» представляет расписание первого соревновательного дня ЧМ по водным видам спорта.

Расписание первого соревновательного дня чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре:

  • 04:00 мск. Водное поло. Женщины. Группа D. 1-й тур. ЮАР — Испания
  • 05:35. Водное поло. Женщины. Группа B. 1-й тур. Аргентина — Нидерланды
  • 07:10. Водное поло. Женщины. Группа B. 1-й тур. США — Китай
  • 08:45. Водное поло. Женщины. Группа D. 1-й тур. Франция — Великобритания
  • 11:00. Водное поло. Женщины. Группа C. 1-й тур. Япония — Хорватия
  • 12:35. Водное поло. Женщины. Группа A. 1-й тур. Италия — Новая Зеландия
  • 14:10. Водное поло. Женщины. Группа A. 1-й тур. Сингапур — Австралия
  • 15:45. Водное поло. Женщины. Группа C. 1-й тур. Греция — Венгрия.
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