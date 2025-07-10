ЧМ по водным видам спорта — 2025: расписание на 11 июля

С 11 июля по 3 августа в Сингапуре пройдёт чемпионат мира по водным видам спорта. Российские спортсмены будут выступать на турнире в нейтральном статусе, а также смогут принять участие и в плавательных эстафетах, и в групповых соревнованиях по синхронному плаванию.

ЧМ откроется восемью матчами женского группового турнира по водному поло. «Чемпионат» представляет расписание первого соревновательного дня ЧМ по водным видам спорта.

Расписание первого соревновательного дня чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре: