Погачар потерял лидерство в генеральной классификации «Тур де Франс» после шестого этапа

Ирландский велогонщик Бен Хили выиграл шестой этап «Тур де Франс» — 2025. Он преодолел дистанцию 201,5 км за 4 часа 24 минуты 10 секунд. Вторым финишировал американец Куинн Симмонс из Lidl-Trek, отставший от лидера на 2 минуты 44 секунды, третьим стал австралиец Майкл Сторер (+2.51) из Tudor Pro Cycling Team.

Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin — Deceuninck) стал восьмым (+3.58), Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates — XRG) — девятым (+5.27). Российский велогонщик Александр Власов (Bora-Hansgrohe) показал 47-е время (+8.01).

В генеральной классификации на первое место вышел ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) с общим временем 21 час 52 минуты 34 секунды, Погачар опустился на второе место, уступая лидеру одну секунду. Тройку лидеров замыкает бельгиец Ремко Эвенепул (+0.43) из команды Soudal Quick‑Step. Власов идёт 60-м (+18.52).

Седьмой этап протяженностью 197 км пройдет в пятницу, 11 июля, по маршруту Сен-Мало — Мюр-де-Бретань.

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2025. Генеральная классификация (после шестого этапа):

1. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin — Deceuninck) — 21.52,34

2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates — XRG) — 0,01

3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 0,43

4. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) — 1.0

5. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 1.14

6. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) — 1.23

7. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates — XRG) — 1.59

8. Бен Хили (Ирландия, EF Education — EasyPost) — 2.01

9. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 2.32

10. Примож Роглич (Словения, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 2.36...

60. Александр Власов (Россия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 18.52.