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Горячкина выиграла партию «на заказ» и продолжит борьбу на Кубке мира — 2025 по шахматам

Горячкина выиграла партию «на заказ» и продолжит борьбу на Кубке мира — 2025 по шахматам
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В Батуми на женском Кубке мира — 2025 по шахматам три российские шахматистки пробились в третий круг.
Валентина Гунина, Анна Шухман и Полина Шувалова выиграли и вторые партии своих матчей, хотя им было достаточно ничьей.

Действующая обладательница Кубка мира Александра Горячкина после сенсационного поражения от Меруэрт Камалиденовой из Казахстана в ответной партии сумела отыграться, и теперь шахматисткам предстоит тай-брейк.

Ещё одна россиянка, Екатерина Лагно, вновь сыграла вничью с гречанкой Анастасией Аврамиду. Судьбу этого противостояния также решит тай-брейк.

А Дарья Чарочкина завершила борьбу, уступив в обеих партиях грузинке Нане Дзагнидзе.

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