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Погачар — о потере лидерства на «Тур де Франс» — 2025: главное — экономить максимум сил

Погачар — о потере лидерства на «Тур де Франс» — 2025: главное — экономить максимум сил
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Титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар (UAE Team Emirates XRG) рассказал, как он относится к потере жёлтой майки лидера «Тур де Франс» — 2025. После шестого этапа веломногодневки лидерство в генеральной классификации захватил нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул (Alpecin — Deceuninck).

«Сначала мы сделали гонку немного жёсткой, а потом подумали, стоит ли бороться за этап? Предпочли не тратить патроны. Держали свой темп, а на последних километрах команда Visma прибавила — возможно, чтобы я не сохранил лидерство.

В итоге ван дер Пул взял майку с перевесом в одну секунду. Я рад за него — он был великолепен, попал в отрыв и проделал потрясающую работу. Мне не обязательно быть в жёлтой майке, главное — экономить максимум сил. Завтра снова финиш, который мне подходит. Но нам нужны силы на вторую и третью недели», — приводит слова Погачара Eurosport Spain.

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