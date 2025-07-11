«Ради этого я и работал». Бен Хили — о победе на шестом этапе «Тур де Франс» — 2025

Ирландский велогонщик Бен Хили поделился эмоциями после победы на шестом этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс» — 2025, отметив её высокое значение для своей карьеры.

«Победа на этапе «Тур де Франс» — это просто невероятно. Именно ради этого я и работал — не только в этом году, а всё это время. И для всех людей, которые так усердно меня поддерживали, — это по-настоящему потрясающе, что я смог таким образом отблагодарить их.

Сегодняшний этап мне очень подходил, я выделил этот день ещё с самого начала. И выиграть уже с первой же попытки — это просто поразительно.Я сразу включился в гонку. Возможно, я потратил немного больше сил, пытаясь попасть в отрыв, но я просто всегда действую именно так. Как только мы оторвались, пришлось реально работать, чтобы удержать этот просвет — весь день был на педалях.

Я знал, что мне нужно оторваться от группы. Я выбрал свой момент, думаю, удачно его рассчитал, и немного застал их врасплох. А дальше я точно знал, что делать: просто опустить голову и выложиться до самого финиша», – приводит слова Хили пресс-служба «Тур де Франс».