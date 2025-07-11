Ван дер Пул — о майке лидера «Тур де Франс» — 2025: вероятно, у меня она будет всего день

Нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул поделился эмоциями после шестого этапа «Тур де Франс» — 2025, удачное выступление на котором позволило ему возглавить генеральную классификацию веломногодневки.

«Этап выдался действительно тяжёлым, с самого старта шла сумасшедшая борьба. Понадобилось время, чтобы наша группа уехала, и даже после этого пришлось побороться, чтобы создать просвет. Чувствовал, что это не мой лучший день, и в итоге я боролся уже сам с собой.

Очень приятно ехать в жёлтой майке на Mur de Bretagne — это особенное место для меня. Но когда видишь, как едет Тадей Погачар, если он завтра пойдёт в атаку или Йонас Вингегор, будет очень тяжело — не только мне, но и всей группе удержаться на этом подъёме. Я постараюсь как можно лучше восстановиться после шестого этапа, а там посмотрим. Но для начала — просто насладиться тем, что завтра я снова в жёлтой майке. Вероятно, у меня она будет всего один день», – приводит слова ван дер Пула пресс-служба «Тур де Франс».