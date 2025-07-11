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Всаднице Ананьевой одобрен нейтральный статус

Всаднице Ананьевой одобрен нейтральный статус
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Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовала получение нейтрального статуса всаднице Марии Ананьевой — на заседании все члены бюро ФКСР проголосовали «за», сообщает ТАСС.

Ранее российские всадницы Александра Изместьева и Анна Сущева также подали заявки на получение нейтрального статуса — спортсменки планируют сменить спортивное гражданство.

Согласно информации с сайта Международной федерации конного спорта (FEI), Изместьева не участвовала в российских турнирах с июля 2017 года. В 2019 году она выступала на соревнованиях во Франции, в 2021-м — в Великобритании. Сущева в сентябре 2019 года принимала участие в соревнованиях в московском спорткомплексе «Битца».

С марта 2022 года отечественные спортсмены не могут выступать на турнирах под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI) из-за санкций.

18 ноября 2023 года на заседании в Мехико, проходившем в рамках генеральной ассамблеи организации, бюро Международной федерации конного спорта было решено изменить меры, введённые 2 марта 2022 года в отношении российских спортсменов, лошадей, официальных лиц, владельцев лошадей и персонала. Штаб-квартире FEI поручили разработать критерии для участия в соревнованиях отдельных россиян и лошадей в нейтральном статусе, а также форму декларации для получения.

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