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СК «Олимпийский» в Москве планируют открыть в начале 2027 года

СК «Олимпийский» в Москве планируют открыть в начале 2027 года
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Реконструкцию одного из крупнейших сооружений в России и Европе СК «Олимпийский» планируют закончить в начале 2027 года.

«Никто не расслабляется — все активно работают, просто масштаб огромный. Я думаю, что в начале 2027 года его можно будет запускать. Основные работы будут там закончены», — приводит слова мэра Москвы Сергея Собянина «РИА Новости».

Как рассказал Собянин, комплекс, реконструкция которого требовала колоссальных затрат, был практически в аварийном состоянии и эксплуатировать его уже дальше было нельзя.

После восстановления на территории появятся около 100 спортивных различных площадок, 15 бассейнов, включая два олимпийских, а также концертные залы и рестораны. Там можно будет заниматься порядка 40 видами спорта.

СК «Олимпийский» реконструируется с 1 января 2019 года за счёт частных инвесторов.

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