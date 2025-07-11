На юношеском суперфинале в Москве по шахматам установили мировой рекорд

В пятницу, 11 июля, в Москве прошла церемония открытия международного юношеского суперфинала по шахматам среди стран ШОС и БРИКС. Турнир примечателен тем, что на нём установят мировой рекорд в качестве самого массового международного юношеского суперфинала по шахматам среди стран ШОС и БРИКС.

«Это отличный турнир, который позволяет продемонстрировать своё мастерство и пообщаться со сверстниками из других стран», — приводит слова российского гроссмейстера Саввы Ветохина ТАСС.

Организаторы турнира сообщили, что в очных соревнованиях, которые принимает Москва, выступят более 220 человек. При этом более 26 тыс. шахматистов будут участвовать в онлайн-формате. В турнире примут участие юные гроссмейстеры из Китая, Индии, Бразилии, ОАЭ, ЮАР, Беларуси, Армении, Азербайджана и Узбекистана. Россию представляют шахматисты из всех регионов страны.

Соревнования Международного юношеского суперфинала по шахматам среди стран ШОС и БРИКС завершатся 12 июля.