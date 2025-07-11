Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

ЧМ по водным видам спорта — 2025: результаты, календарь, медальный зачёт 11 июля

ЧМ по водным видам спорта — 2025: результаты, календарь, медальный зачёт 11 июля
Аудио-версия:
Комментарии

С 11 июля по 3 августа в Сингапуре проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В рамках первого соревновательного дня прошли матчи группового этапа турнира по водному поло среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня соревнований.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Результаты 11 июля:

Водное поло, женщины. Групповой этап.

  • Группа D. 1-й тур. ЮАР — Испания — 4:23.
  • Группа B. 1-й тур. Аргентина — Нидерланды — 6:25.
  • Группа B. 1-й тур. США — Китай — 15:7.
  • Группа D. 1-й тур. Франция — Великобритания — 9:12.
  • Группа C. 1-й тур. Япония — Хорватия — 25:12.
  • Группа A. 1-й тур. Италия — Новая Зеландия — 14:9.
  • Группа A. 1-й тур. Сингапур — Австралия — 2:34.
  • Группа C. 1-й тур. Греция — Венгрия — 9:10.

Российские спортсмены будут выступать на турнире в нейтральном статусе, а также смогут принять участие и в плавательных эстафетах, и в групповых соревнованиях по синхронному плаванию.

Календарь ЧМ по водным видам спорта - 2025
Материалы по теме
Стартует главный турнир года для российского спорта. Что нужно знать о водном ЧМ-2025?
Стартует главный турнир года для российского спорта. Что нужно знать о водном ЧМ-2025?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android