ЧМ по водным видам спорта — 2025: результаты, календарь, медальный зачёт 11 июля

С 11 июля по 3 августа в Сингапуре проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В рамках первого соревновательного дня прошли матчи группового этапа турнира по водному поло среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня соревнований.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Результаты 11 июля:

Водное поло, женщины. Групповой этап.

Группа D. 1-й тур. ЮАР — Испания — 4:23.

Группа B. 1-й тур. Аргентина — Нидерланды — 6:25.

Группа B. 1-й тур. США — Китай — 15:7.

Группа D. 1-й тур. Франция — Великобритания — 9:12.

Группа C. 1-й тур. Япония — Хорватия — 25:12.

Группа A. 1-й тур. Италия — Новая Зеландия — 14:9.

Группа A. 1-й тур. Сингапур — Австралия — 2:34.

Группа C. 1-й тур. Греция — Венгрия — 9:10.

Российские спортсмены будут выступать на турнире в нейтральном статусе, а также смогут принять участие и в плавательных эстафетах, и в групповых соревнованиях по синхронному плаванию.