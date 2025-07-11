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Александра Горячкина сенсационно завершила борьбу на Кубке мира — 2025 по шахматам

Александра Горячкина сенсационно завершила борьбу на Кубке мира — 2025 по шахматам
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Одна из сильнейших шахматисток мира россиянка Александра Горячкина проиграла во втором раунде Кубка мира — 2025 в Батуми представительнице Казахстана Меруэрт Камалиденовой.

В основных (классических) партиях соперницы обменялись победами, а на тай-брейке в блице сильнее была 19-летняя Камалиденова, выигравшая первую партию и сумевшая свести к ничьей вторую.

Вылет обладательницы Кубка мира — 2023 Горячкиной, которая и начала борьбу со второго круга как одна из сильнейших по рейтингу, — сенсация. Меруэрт Камалиденова уступала российской шахматистке в рейтинге более 200 баллов.

Кубок мира по шахматам проходит в Батуми (Грузия) и завершится 29 июля.

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