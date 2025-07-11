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Международная федерация гимнастики улучшила условия допуска россиян до мировых стартов

Международная федерация гимнастики улучшила условия допуска россиян до мировых стартов
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Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) пересмотрел условия допуска российских спортсменов до международных соревнований, сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР).

Заседание исполнительного комитета FIG состоялось 9 и 10 июля в швейцарской Лозанне.

Изменения в правилах допуска российских гимнастов:

— российские спортсмены смогут выступать под эгидой FIG не только в личных, но и в групповых и командных дисциплинах;

— спортсмены, которым ранее было отказано в нейтральном статусе, получат право на повторное рассмотрение заявок;

— введены новые критерии рассмотрения заявок и утверждены разъяснения FIG к обновленным правилам — это должно повысить объективность процедуры допуска, исключив случаи необоснованных отказов.

«Мы находимся в постоянном контакте с руководством FIG. Удовлетворены, что наши аргументы были приняты во внимание членами исполкома. Теперь нам предстоит детально изучить все принятые нашими коллегами решения. При этом мы будем и дальше прилагать все усилия для защиты интересов наших спортсменов. Наша цель — полноценное участие в международных соревнованиях», — заявил президент ФГР Олег Белозёров.

Отмечается, что в ближайшее время Федерация гимнастики России планирует организовать консультации с тренерами и спортсменами по процедурам повторной подачи заявок и соблюдению новых требований Международной федерации гимнастики.

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