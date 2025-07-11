Погачар выиграл седьмой этап «Тур де Франс» и вернул лидерство в генеральной классификации

Словенский велогонщик Тадей Погачар из UAE Team Emirates — XRG стал победителем седьмого этапа «Тур де Франс» — 2025. Он преодолел дистанцию 197 км за 4 часа 5 минут 39 секунд. Вторым финишировал датчанин Йонас Вингегор (Visma | Lease a Bike) с тем же временем, третьим стал британец Оскар Онли (+0,02) из Picnic PostNL.

Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) стал шестым (+0,02). Примож Роглич (Словения, Red Bull — BORA — hansgrohe) финишировал 16-м (+0,21), лидировавший в генеральной классификации перед этапом Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin — Deceuninck) занял 22-е место (+1,20), россиянин Александр Власов (Red Bull — BORA — hansgrohe) показал 41-е время (+ 3,40).

В генеральной классификации Погачар вернулся на первое место, второй — Эвенепул, третий — Кевин Воклен. Лидировавший перед седьмым этапом ван дер Пул переместился на пятую строчку.

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2025. Генеральная классификация (после седьмого этапа):

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates — XRG) — 25.58,04

2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 0,54

3. Кевин Воклен (Франция, Arkéa — B&B Hotels) — 1,11

4. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 1,17

5. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin — Deceuninck) — 1,29

6. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) — 1,34

7. Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL) — 2,49

8. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 3,02

9. Примож Роглич (Словения, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 3,06

10. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl — Trek) — 3,43...

49. Александр Власов (Россия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 22,41.