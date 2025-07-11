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ЧМ по водным видам спорта — 2025: расписание на 12 июля

ЧМ по водным видам спорта — 2025: расписание на 12 июля
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С 11 июля по 3 августа в Сингапуре пройдёт чемпионат мира по водным видам спорта. Российские спортсмены будут выступать на турнире в нейтральном статусе, а также смогут принять участие и в плавательных эстафетах, и в групповых соревнованиях по синхронному плаванию.

Во второй день ЧМ пройдут восемь матчей мужского группового турнира по водному поло. «Чемпионат» представляет расписание второго соревновательного дня ЧМ по водным видам спорта.

Расписание второго соревновательного дня чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре:

04:00 мск. Водное поло. Мужчины. Группа A. 1-й тур. Сербия — ЮАР
05:35. Водное поло. Мужчины. Группа C. 1-й тур. Канада — США
07:10. Водное поло. Мужчины. Группа D. 1-й тур. Китай — Хорватия
08:45. Водное поло. Мужчины. Группа C. 1-й тур. Бразилия — Сингапур
11:00. Водное поло. Мужчины. Группа B. 1-й тур. Испания — Япония
12:35. Водное поло. Мужчины. Группа B. 1-й тур. Венгрия — Австралия
14:10. Водное поло. Мужчины. Группа D. 1-й тур. Черногория — Греция
15:45. Водное поло. Мужчины. Группа A. 1-й тур. Румыния — Италия.

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