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Ставший серебряным призёром ОИ в Париже украинский гимнаст сменил спортивное гражданство

Ставший серебряным призёром ОИ в Париже украинский гимнаст сменил спортивное гражданство
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Международная федерация гимнастики (FIG) одобрила смену спортивного гражданства серебряного призёра Олимпийских игр 2024 года в Париже украинца Ильи Ковтуна. Теперь 21-летний спортсмен будет представлять сборную Хорватии.

Как сообщается на сайте FIG, решение было принято на заседании исполкома организации 9 и 10 июля в Лозанне (Швейцария).

В январе стало известно, что Ковтун подал заявку на получение гражданства Хорватии, где он тренировался в последнее время. Хорватская федерация гимнастики одобрила его переход.

На ОИ-2024 в Париже Илья Ковтун взял серебро в упражнениях на параллельных брусьях. Также Ковтун является серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира и четырёхкратным чемпионом Европы.

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